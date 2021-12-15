Спортсменка из Украины Алина Марущак стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике. Девушка завоевала все золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики.

Спортсменка отличилась:

золотом в рывке;

золотом в толчке;

золотом в сумме двоеборья.

В столице Узбекистана, Ташкенте, в весовой категории до 81 кг в тяжелой борьбе Алина подарила болельщикам настоящий праздник и с суммой двоеборья 248 кг оставила позади своих соперниц.

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