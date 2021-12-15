Украинка стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике [ Редактировать ]
Спортсменка из Украины Алина Марущак стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике. Девушка завоевала все золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики.
Спортсменка отличилась:
- золотом в рывке;
- золотом в толчке;
- золотом в сумме двоеборья.
В столице Узбекистана, Ташкенте, в весовой категории до 81 кг в тяжелой борьбе Алина подарила болельщикам настоящий праздник и с суммой двоеборья 248 кг оставила позади своих соперниц.
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