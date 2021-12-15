На Сицилії знову вивергається Етна. Зі східного боку тече лава. Посилилися вулканічні поштовхи. А над кратером утворився щільний стовп диму й попелу заввишки понад 6 кілометрів.

Через це довелося закрити летовище в місті Катанія. От-от має розпочатися нова фаза виверження - повідомляють місцеві медіа. Етна - активний вулкан Європи. Йому вже понад 350 тисяч років.

Його висота наразі перевищує 3 кілометри, але з кожним виверженням вона змінюється.