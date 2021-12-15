Вулкан Етна знову вивергається на Сицилії [ Редактировать ]
На Сицилії знову вивергається Етна. Зі східного боку тече лава. Посилилися вулканічні поштовхи. А над кратером утворився щільний стовп диму й попелу заввишки понад 6 кілометрів.
Через це довелося закрити летовище в місті Катанія. От-от має розпочатися нова фаза виверження - повідомляють місцеві медіа. Етна - активний вулкан Європи. Йому вже понад 350 тисяч років.
Його висота наразі перевищує 3 кілометри, але з кожним виверженням вона змінюється.
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