Фото: акция против политики государства в отношении работы с МВФ

Сегодня, 16 декабря, в 11:00 в Киеве, возле здания Верховной Рады, началась масштабная акция протеста. По предварительным данным, в митинге принимают участие около 2000 человек. Участники акции выдвигают требования к украинским властям о прекращении сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Митингующие назвали акцию протеста "МВФ = геноцид Украины" и заявляют о необходимости прекращения программы сотрудничества Украины и МВФ. Основной причиной участники акции называют недопустимые условия сотрудничества, попытки МВФ навязать украинским политикам заведомо провальную экономическую стратегию. Как утверждают протестующие, рекомендации Международного валютного фонда - попытка подорвать суверенитет Украины.

"Международный валютный фонд - кредитная организация. Они одобряют или не одобряют кредит. А рекомендации МВФ - на самом деле прямой шантаж нашей страны! Скажу больше - это угроза нарушения суверенитета страны!", - высказал свое мнение один из участников митинга.

Отметим, что в конце ноября был опубликован меморандум согласно которому, Украина обязуется выполнить 12 рекомендаций МВФ в обмен на возможное получение траншей кредита в марте-июне 2022 года.

Напомним, Украина стала членом Международного валютного фонда в 1992 г. За 29 лет сотрудничества, долг страны перед МВФ составил 90 млрд долларов.