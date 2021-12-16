Зеленський та Байден готуються до переговорів з Путіним [ Редактировать ]
Джо Байден планує нові переговори з Володимиром Путіним. Американський президент анонсував "довгу розмову". До перемов із Кремлем готуються й на Банковій.
А прессекретар російського очільника Дмитро Пєсков заявив, цитую: "Чітких домовленостей щодо розмови Зеленського та Путіна поки що немає, але президент РФ готовий до діалогу.
по теме
Напередодні розмови Байдена з Путіним президент України телефоном поговорив з очільником американського держдепу.
Про це Президент заявив в ефірі одного з українських телеканалів. Радитися із суспільством, каже, вимушений буде, якщо стане перед складним викликом.
Розпочалася із годинним запізненням і тривала півтори години. 9 грудня ввечері вони поговорили - Байден та Зеленський. І фактично це була розмова після розмови - американського та російського президентів.
Глави держав говорили півтори години. Зеленський подякував Байдену за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Байден запевняв Путіна, що Вашингтон не дозволить повторення сценарію 2014. А Путін казав, що вторгнення не планує. І українськими землями хоче заволодіти не він, а... НАТО.