За минувшие сутки, 16 декабря, в Украине зафиксировали 8 899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 779, медработников – 98. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19.

41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

132 991 человек вакцинирован против COVID-19:

первую дозу получили 43 939 человек,

полностью иммунизированы – 89 038 человек,

дополнительную дозу получили 14 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 028 человек;

летальных исходов – 328;

выздоровело – 21 650 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 597 046 человек;

поправилось – 3 306 465 человек;

летальных исходов – 92 641;

проведено ПЦР-тестирование – 16 439 563.

С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек. В общей сложности проведено 27 137 674 прививки.

Кроме того, у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.

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