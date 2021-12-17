Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 16 декабря, в Украине зафиксировали 8 899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 779, медработников – 98. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
- 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19.
- 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.
Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.
132 991 человек вакцинирован против COVID-19:
- первую дозу получили 43 939 человек,
- полностью иммунизированы – 89 038 человек,
- дополнительную дозу получили 14 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 028 человек;
- летальных исходов – 328;
- выздоровело – 21 650 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 597 046 человек;
- поправилось – 3 306 465 человек;
- летальных исходов – 92 641;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 439 563.
С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек. В общей сложности проведено 27 137 674 прививки.
Кроме того, у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.
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