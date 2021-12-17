В Карпатах объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
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В пятницу, 17 декабря, во многих городах Украины идет снег. В Карпатах объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В связи со снегопадами 17-19 декабря, в горах Львовской, 18-19 декабря Ивано-Франковской, 19 декабря в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.
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