В столице возле Верховной рады проходит митинг. Демонстрация проходит против целей использования тысячи гривен за вакцинацию. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Участники акции протеста требуют чтобы деньги за вакцинацию можно было использовать для оплаты тарифов ЖКХ, а теперешние цели выплат называют "издевательством".

Отмечается, что в настоящее время тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 можно потратить на путешествия по Украине, спортзалы, кино, театры и книги. Помимо этого участники выдвинули требование к президенту Зеленскому.

Читайте также, Кабинет министров Украины утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию от коронавируса. Правительство утвердило перечень MCC-кодов, которые присваиваются банком, для бизнеса в программе "еПоддержка".

Кроме того, на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса. Для получения денег нужно будет оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально.

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