В столице началась акция протеста противников вакцинации от коронавирусной инфекции. В марше принимают участие примерно одна тысяча человек.

Главным требованием участников митинга является призыв к непринятию законопроекта №4142 о системе общественного здоровья, который, по их словам, предусматривает принудительную вакцинацию и увольнение с работы за отказ от инъекций.

Отмечается, что помимо этого протестующие пытаются своими действиями обратить внимание на "нарушение прав человека". В настоящее время они передвигаются по улице Крещатик. Для них было принято решение выделить 2 крайних полосы для транспорта.

Читайте также, в среду, 24 ноября, в центре Киева ограничили автомобильное движение в связи с митингом противников вакцинации от коронавируса. Патрули полиции выставлены практически на всех пересечениях улиц и светофорах где во время предыдущего митинга протестующие блокировали движение транспорта.

Кроме того, в Украину доставят две новые партии вакцины от коронавируса CoronaVac. Всего будет доставлено почти 2,5 млн китайского препарата. По данным компании, первая поставка вакцин ориентировочно состоится в 12:00. Тогда будет доставлено 2 млн доз препарата.

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