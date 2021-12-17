Товарооборот между Польшей и Украиной вырос в два раза/ фото: Pixabay

Украина может подать в суд на Польшу в случае отказа в разрешении ситуации с сокращением международных авторазрешений на перевозки польской стороной. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время часа вопросов к парламенту.

По его словам, в настоящее время идет поиск компромисса. Это не совсем вопрос к нашему министерству, но рассматривается возможность обращения в арбитраж.

Мы работаем с Еврокомиссией, с нашими европейскими и польскими коллегами и готовы пойти на любые меры, чтобы решить этот вопрос. Ищем компромисс с польскими коллегами. И это не совсем вопрос к нашему министерству, но рассматриваем возможность обращения в арбитраж.

Отмечается, что за последние пять-шесть лет товарооборот между Польшей и Украиной вырос в два раза, при этом количество польских авторазрешений сократилось на 40 тысяч в год.

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