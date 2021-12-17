Особисті речі футболіста Дієго Марадони цієї неділі підуть із молотка [ Редактировать ]
Особисті речі легендарного футболіста Дієго Марадони вже цієї неділі підуть із молотка. Родичі покійного спортсмена виставили на аукціон його сигари, головні убори та дві спортивні автівки. Найбільше грошей планують вторгувати за розкішну віллу в елітному районі Буенос-Айреса. Її Марадона придбав для своїх батьків у 80-х, коли лише розпочиналася його зіркова кар'єра. Усього продати планують близько ста лотів. Як повідомляє агентство "Ройтерс", одержані гроші родичі футболіста витратять на адвокатів. Адже досі не можуть розділити спадок.
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