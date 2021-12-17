Соціальні пріоритети. На Кіровоградщині бракує соцпрацівників. І місцеві чиновники не вигадали нічого кращого, як забрати їх від одних підопічних - та закріпити за іншими.

Зрештою - люди з інвалідністю залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Олена Бринза намагалася зрозуміти логіку чиновників. А ще - хотіла почути відповідь на питання, що ж тепер робити тим, хто не може обійтися без допомоги.

Тут, у селі Петроострів, Новомиргородської територіальної громади, живе подружжя Гладких. Обидва мають інвалідність. У п'ятдесяти-п'ятирічної Надії діагноз ДЦП, а її шістдесяти чотирирічний чоловік Олекса - вже двадцять років, як втратив ногу в ДТП. Рідних та дітей у пари - немає.

Олекса Гладкий, житель села Петроострів:

Отак ми й живемо, довольно непогано, то я лежу, то вона лежить, то я отут утром як упав, аж вечером можу одійти, все-равно я отходю, но все-равно в магазин дійти я вже не можу, нікуди не можу.

По господарству подружжю допомагала соцпрацівниця Лідія: готувала, прибирала, купала Надію та ходила на закупи. Але з першого жовтня її та ще чотирьох соціальних працівників у громаді - скоротили. Відтак лише в Петроострові без допомоги залишились із десяток самотніх пенсіонерів. Нині люди викручуються як можуть: на допомогу приходять колишні соцпрацівниці чи староста села, однак роблять це вже "за дякую".

Лідія Костін, колишня соціальна працівниця:

І зараз, коли їм треба допомога, от він неодноразово, коли їм було дуже погано, дійсно бачила, приходила він лежав, і свідок продавець в магазині бачила, я ходила скуплялась, варила, допомагала.

Олена Неруш, староста села Петроострів:

Люди звертаються, надаємо допомогу і ліки привозимо їм, і надо - привозю і хліб, і крупи, все, що люди телефоном звертаються. Буває їздю до них, що їм потрібно - допомагаю.

У громаді пояснюють: п'ятьох соцпрацівників скоротили з метою економії, бо треба укомплектувати новостворений відділ, що працюватиме з багатодітними соціально нестабільними родинами.

Валерій Гончаренко, директор Новомиргородського центру надання соціальних послуг:

Згідно з чинним законодавством і потреб громади, виникла потреба у створенні відділення соціальної роботи. Це відділення займається роботою із багатодітними родинами, їхній супровід. Ми скоротили п'ять штатних одиниць, п'ять соцпрацівників. На ці п'ять посад получається завідувача із соціальної роботи, два фахівці із соціальної роботи, юрист консул і психолог, які працюють в цьому відділенні.

Однак подружжя Надії та Олекси такої економії на самотніх людях з інвалідністю не розуміють і вважають несправедливою.