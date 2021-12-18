За минувшие сутки в столице обнаружили 1395 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 320 276 инфицированных COVID-19. При этом выздоровели 297 764 человека (1917 - за минувшие сутки), еще 7986 киевлян умерли (19 - за минувшие сутки). За 24 часа были госпитализированы 75 больных коронавирусом.

Отмечается, что среди заболевших:

814 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;

514 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

67 детей - от 7 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Деснянском (340), Дарницком (176) и Святошинском (142) районах.

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Кроме того, на территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 7503 новых случая коронавирусной инфекции. За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 3 604 549 инфицированных COVID-19, наибольшее количество заболевших находится в в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

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