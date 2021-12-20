Филиппины накрыл один из самых мощных тропических штормов - тайфун "Рай". Количество жертв от тайфуна резко увеличилось. По последним данным, стихия забрала жизни 208 филиппинцев. Об этом сообщает Reuters.

В полиции рассказали о 52 людях, которые все еще числятся пропавшими без вести. Агентство по стихийным бедствиям сообщает, что все еще проверяет отчеты из пострадавших регионов.

Более половины смертей, о которых сообщила полиция, произошли в центральном регионе Висайи. Там находятся некоторые из самых популярных туристических направлений страны, в том числе места для дайвинга.

Операции по оказанию помощи ускоряются, но по-прежнему затруднены из-за повреждений линий связи и электропередач, которые еще предстоит восстановить во многих разрушенных районах.

Ранее мы писали, что власти испанского острова Ла Пальма решила эвакуировать жителей еще трех городов через дальнейшую активность вулкана Кумбре Велья. Лава уже распространилась на 240 гектаров. Разрушено около 400 домов.

Кроме того, в Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.

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