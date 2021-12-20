Кількість загиблих внаслідок супертайфуну на Філіппінах зросла [ Редактировать ]
Кількість загиблих внаслідок супертайфуну на Філіппінах зросла до 208. Ще 52 людини зникли безвісти. Майже дві з половиною сотні - поранені. Супертайфун "Раї" налетів на Філіппіни минулого тижня. Подекуди швидкість вітру сягала трьохсот кілометрів на годину. Стихія зривала дахи будівель, викорчовувала дерева. Зруйнувала житлові будинки та лінії електропередач. Понад 300 тисяч людей були змушені залишити свої домівки.
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