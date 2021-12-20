Смерть Полякова: в полиции рассказали об оставшихся 2-х версиях [ Редактировать ]
Начальник полиции Киева Иван Выговский рассказал о том, что продолжается расследование по делу смерти народного депутата Антона Полякова. На данный момент проводится около 20 экспертиз, некоторые уже готовы.
На сегодня досудебное расследование продолжается, версии у нас остается две - самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм.
Правоохранители установили весь круг лиц, с кем у депутата было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата.
Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями. Плюс проводим очень много технических мероприятий. Но больше что-то говорить по этому делу я сейчас не могу.
В Верховной раде, как вы знаете, создана Временная следственная комиссия по этому вопросу.
Мы на прошлой неделе проводили с ними совместную встречу и проработали определенные направления. Что касается телефона Полякова, то после завершения следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить следствию.
Напомним, что народный депутат Антон Поляков умер в автомобиле такси в Киеве в ночь на 8 октября.
В прокуратуре Киева назвали официальную причину смерти Полякова по результатам вскрытия: острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.
Токсикологическая экспертиза нашла в его крови полусинтетический наркотик метадон.
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