Смерть Полякова: названа предварительная причина [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
В ночь с четверга на пятницу, 8 октября, народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым. Правоохранители назвали предварительную причину смерти. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры Киева.
Так, смерть наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.
По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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