В ночь с четверга на пятницу, 8 октября, народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым. Правоохранители назвали предварительную причину смерти. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры Киева.

Так, смерть наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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