В понедельник, 20 декабря, Министерство здравоохранения опубликовало свежую карту адаптивного карантина в Украине. Об этом свидетельствуют данные сайта Минздрава.

Так, ситуация с СOVID-19 улучшается, пятый день подряд нет регионов в "оранжевой" зоне.

По состоянию на 20 декабря 8 областей Украины находятся в "красной", остальные 17 регионов - в "желтой" зоне.

"Красная" зона:

Волынская область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Николаевская область

Сумская область

Черкасская область

Черниговская область

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизировалась в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях, поэтому они соответствуют критериям "желтого" уровня эпидемической опасности.

Желтая" зона:

Киев

Днепропетровская область

Ивано-Франковская область

Кировоградская область

Луганская область

Львовская область

Полтавская область

Ривненская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Черновицкая область

Донецкая область

Винницкая область

Хмельницкая область

Закарпатская область

Одесская область

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