Отсутствуют "оранжевые" зоны: карантинные данные обновили [ Редактировать ]
В понедельник, 20 декабря, Министерство здравоохранения опубликовало свежую карту адаптивного карантина в Украине. Об этом свидетельствуют данные сайта Минздрава.
Так, ситуация с СOVID-19 улучшается, пятый день подряд нет регионов в "оранжевой" зоне.
По состоянию на 20 декабря 8 областей Украины находятся в "красной", остальные 17 регионов - в "желтой" зоне.
"Красная" зона:
- Волынская область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Черкасская область
- Черниговская область
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизировалась в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях, поэтому они соответствуют критериям "желтого" уровня эпидемической опасности.
Желтая" зона:
- Киев
- Днепропетровская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Луганская область
- Львовская область
- Полтавская область
- Ривненская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черновицкая область
- Донецкая область
- Винницкая область
- Хмельницкая область
- Закарпатская область
- Одесская область
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