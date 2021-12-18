В субботу, 18 декабря, в Киеве на Софийской площади торжественно зажгли огни главной елки страны. В этом году высота дерева достигает 31 метра, а декорации вокруг него посвящены рождественской чудо-ночи.

Зеленую красавицу "одели" в 20 тысяч игрушек красно-золотого цвета и яркую гирлянду протяженностью 10 километров, которая растянулась в виде купола.

Официально она загорелась в 18:00, в тоже время рядом открылась новогодняя ярмарка.

По замыслу организаторов, сначала зажгли праздничную иллюминацию, а затем и саму елку.

Возле главной елки Украины обустроен крупнейший в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Божией Матери, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. В КГГА обещают, что это действие будет работать до 16 января 2020 года.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет работать каток, оформленный в виде тоннеля. Со сцены гостей будут развлекать артисты – выступлениями и конкурсами для детей и взрослых.

Кроме этого, в столице предусмотрено немало других зимних развлечений для людей всех возрастов и предпочтений. А новогодние елки будут установлены во всех десяти районах города.

Новогодние локации в Киеве

17 декабря в парке имени Шевченко заработала праздничная локация с резиденцией святого Николая;

на Контрактовой площади откроется большая рождественская локация "Рождество на Подоле";

8 муниципальных театров представят 212 спектаклей, на которые планируется пригласить около 30 тысяч маленьких зрителей;

в библиотеках и музеях столицы будут проходить всевозможные книжные выставки, мастер-классы и праздничные акции;

в течение всего праздничного периода в районах Киева будет проведено более 230 тематических мероприятий.

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