Каждый гражданин Украины ежегодно выбрасывает около 500 целлофановых пакетов. Этот показатель в 5,5 раза выше, чем в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, с увеличением производства и использования пластика выросла статистика заболеваемости эндокринной системы у жителей страны.

Увеличение производства и использования пластика за последние 20 лет привело к росту заболеваний эндокринной системы от содержащихся в нем химических веществ - это так называемые эндокринные разрушители.

Отмечается, что к основным эндокринным разрушителям в настоящее время относят стойкие органические загрязнители, большинство из которых имеются в пластике или в продуктах его распада.

Читайте также, в Украине планируют на официальном уровне установить минимальные цены на пластиковые пакеты. Самый маленький пакетик без ручек будет стоить минимум 2 гривны, подразумеваются пакеты, которые сейчас можно бесплатно взять в овощных отделах супермаркетов.

Кроме того, в Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Такие пакеты имеют толщину стенки 10,2 мкм, они быстро рвутся и фактически не пригодны для переработки.

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