На портале "Дия" появились новые COVID-сертификаты [ Редактировать ]
В приложении "Дия" появились сертификаты о выздоровлении от коронавируса, результате ПЦР-теста и для детей до 12 лет. Опубликована инструкция, как их сгенерировать.
Об этом сообщается в Telegram-канале приложения "Дия".
Отмечается, что на портале "Дия" теперь можно сгенерировать сертификаты:
- об отрицательном ПЦР-тесте;
- о выздоровлении от коронавируса;
- для детей в возрасте от 12 лет.
Чтобы получить один из этих COVID-сертификатов на портале "Дия" нужно:
- авторизироваться любым удобным способом;
- нажать "Услуги" - "Здоровье" - "COVID-сертификаты";
- выбрать нужный тип сертификата;
- поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.
Разработчики напомнили, что COVID-сертификаты с портала "Дия" можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.
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