Здорожчання, до того ж істотне, обіцяють ті, хто щодня випікає для нас хліб. За рік ціни і так стрибнули на 20 відсотків, але втримати їх підприємства не зможуть. І виною всьому - вартість енергоносіїв, яка неодмінно входить у ціну продукції.

Наш Олександр Васильченко - у Києві, а Христина Гашенко - у Львові з'їздили до хліборобів та запитали, до якої вартості слід готуватись українцям. Дивіться далі.

Хліб із висівками, із родзинками чи просто батон. На львівських полицях магазинів десятки хлібо-булочних виробів на будь-який смак і гаманець. Пенсіонерка пані Наталія може дозволити собі тільки найдешевший.

-Он бачите, хлібчик який, оце найдешевший, він 10-11 грн коштує.

У маленьких крамницях таких цін давно немає. За одинадцять гривень тут продадуть хіба що половинку різаного. Саме він і найпопулярніший від минулого тижня. Адже ціни зросли на 20 відсотків.

Наталія Грицен, продавчиня:

Перший час взагалі зупинилася продажа з хлібом. Буквально перші 2-3 дні не купляли. .

А це найбільший хлібозавод на Західній Україні. Тут виготовляють 85 видів хлібобулочних виробів. За рік вартість буханця зросла на третину. Усе через різке здорожчання газу - майже вдесятеро.

Олена Дмитерко, директорка з персоналу та зв'язків з громадськістю:

Та ціна, яка є зараз, вона не покриває витрати підприємства. Насправді усі хлібопекарські підприємства усі ці ризики взяли повністю на себе. Це означає, що всі додаткові витрати зараз покладені на підприємства.

Через непросту ситуацію скорочувати штат чи зменшувати зарплати працівникам - не будуть, кажуть на підприємстві.

Христина Гашенко, кореспондентка:

На цьому хлібозаводі в добу виготовляють близько 40 тонн продукції. Найбільше випікають батони. Втім зменшувати кількість хлібобулочних виробів наріз тут не планують.

Працювати в такому режимі підприємство зможе не більше ніж місяць. А далі - неминуче здорожчання продукції.

-Негативно я відношуся, до будь - яких цін. Тому що середній рівень зарплат взагалі не відповідає цінам.

- Ну так, в межах 12,13,14. Ну це забагато 20 грн.

А скільки кияни готові заплатити за хліб?

-За 30 гривень, за 15 - то це дуже дорого.

Цена не должа подскакивать и больше стоить, чем люди могут купить.

Це столичний хлібозавод. Один з найбільших в Україні. Звідси продукцію розвозять по всіх регіонах. Пекарі розповідають, ціни ще не збільшували, але збитки вже рахують.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Український хліб. Шкода, що камера не може передати цього запаху. Сьогодні він роз'їдеться по всій Україні і ціна на нього для нас буде поки що незмінна. Але для виробників він вже став "золотим".

На підприємстві кажуть: змушені навіть брати кредити, майже все йде на зарплати. Прибутку не вистачає навіть на енергоносії.

Юрій Дученко, президент Всеукраїнської асоціації пекарів:

Сьогодні зростає майже в 10 раз ціна енергоносії, зокрема на газ. Газ в собівартості, якщо в січні одного буханця займав 50 копійок, сьогодні він займає 3.5 - 4 гривні. Тобто, тільки на різниці ціни на газ, ми змушені переглядати ціну на наш продукт на 3-4 гривні.

Втім, якщо взяти до уваги зростання ціни на борошно, олію та цукор, то хліб має здорожчати на всі 30 відсотків. Виробники на цей крок не йдуть. Кажуть, поки що зменшують виробництво окремих видів хліба і чекають на підтримку держави.

Юрій Дученко, президент Всеукраїнської асоціації пекарів:

Є така можливість - змінити в постанові Кабміна деякі положення і віднести нас до підприємств, які отримують газ за ціною комунальних підприємств, це б дозволило нам трошки стримати зростання по цінах на хліб.

І така ситуація по всій країні.

Олександр Тараненко, віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів:

В нас дилема, або працювати в збиток, або зупиняти виробництво. В збиток ми працюємо вже. Ми можемо працювати деякий час, в моєму розумінні - до місяця.

Та піднімати ціну на хліб не можна, переконують економісти.

Олег Пензін, економіст: