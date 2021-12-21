Мессенджер Telegram выпустил новые обновления направлены на защиту контента. В скором времени в мессенджере появится встроенная защита от спойлеров, позволяющая скрывать выделенный текст. Об этом сообщает Android Police.

Мессенджер вскоре сможет поддерживать скрытие потенциально конфиденциального или портящего фильм текста. В записи экрана мы видим, что эта опция скрыта в меню стилей при длительном нажатии, которое появляется, когда вы выбираете текст. Как только вы нажмете "Отправить", вы заметите, что отправленное сообщение заменяется нечеткими пиксельными заполнителями вместо фактических слов и предложений. Исходный текст отображается только при нажатии на него.

Как стало известно, нововведения появится в виде выбора формата текста. Любой из пользователей сможет выделить часть текстового сообщения до отправки, который хочет временно засекретить, и применить к нему формат "Спойлер". Обозначенный текст будет заблюрен, а получатель сможет прочитать его только при нажатии на сообщение.

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