Посольства Украины будут открыты в ряде стран, где раньше их не было. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на конференции украинских послов в иностранных государствах.

По словам главы государства, Украина будет усиливать свое дипломатическое присутствие, путем открытия новых посольств.

Отмечается, что украинские дипломаты должны трансформировать свою работу там в "конкретные экономические, социальные и иногда политические дивиденды. Известно, что Зеленский готов лично посещать ключевые столицы, где будут открыты новые посольства и проводить переговоры с лидерами этих стран.

Читайте также, в столице Украины торжественно открыли посольство Ирландии. Ранее дипломат этой страны работал в столице Украины и Чехии по совместительству, на встрече дипломатов был обсужден вопрос о визите в Украину министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Коуэн.

Кроме того, министр иностранных дел Украины заявил об открытии украинского посольства в столице Албании Тиране. Над открытием нового диппредставительства ушло колоссальное количество сил и времени, этот шаг позволит странам быть ближе друг к другу.

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