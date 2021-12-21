В среду, 22 декабря, по всей Украине ожидается облачная погода, однако без осадков. В некоторых областях температура воздуха днем будет достигать отметки -9.

В течение целого дня в Украине ожидается облачная погода. В то же время температура в большинстве регионов, как днем, так и ночью будет довольно низкой:

на западе днем от -2 до -5, а ночью - от -6 до -10;

на севере днем от -6 до -9, а ночью - от -11 до -13;

на востоке днем от -8 до -11, а ночью - от -12 до -17;

на юге днем от -1 до -4, а ночью - от -4 до -10;

в центре днем от -4 до -7, а ночью - от -10 до -12.

В столице в течение дня также будет довольно морозно. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -5 до -9, а ночью составит от -10 до -13.

Читайте также, с понедельника, 20 декабря, в Украину придет похолодание и обилие осадков в виде снега. Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега, температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза в ночные часы, а в дневные часы около 0 градусов.

Кроме того, в Украине погода в начале недели будет преимущественно влажной и прохладной. Показатели температуры воздуха будут находиться в минусовом диапазоне на западе и востоке, существенное снижение ожидается также на остальной территории.

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