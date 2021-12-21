В Києві відкрили пів сотні пунктів обігріву: журналісти провели перевірку [ Редактировать ]
Замерзає і столиця. Через похолодання в Києві відкрили пів сотні пунктів обігріву. До них можуть звернутися всі, хто потребує допомоги. Наш Олександр Васильченко проінспектував кілька з них і готовий розповісти, як не потрапити в біду під час морозів.
Спочатку замело, тепер замерзає. Вулиці столиці сьогодні перетворилися на ковзанку. Це один зі столичних травмпунктів.
-В нас двоє пацієнтів було вночі і четверо зранку. В основному травми це гомілково-ступневий суглоб і верхня кінцівка, це промінево –зап'ястний суглоб.
Це типові переломи для сніжного сезону.
-Перелом в кісті. Ну не важка травма, гіпсова імобілізація і випадіння від роботи півтора-два місяці.
Зазвичай, каже лікар, гаряча пора в травмпункті - вранці або ввечері, коли всі поспішають на роботу чи додому.
-Основна як би причина падіння - це неуважність пацієнтів, вони не враховують погодні умови і вони спішать.
А от з обмороженнями, стверджують медики, пацієнтів у них поки що не було. І ймовірно, й не буде. У столиці запрацювали 44 теплопункти. Ось один із них у Подільському районі. Заходимо всередину.
-У вас є прививка? - Звичайно, дивіться. Можна заходити? - Дякую, так, заходьте.
А от невакцинованих, запевняють, усередину не пускають. Зазвичай сюди приходять до п'яти людей на день, переважно безхатьки, розповідає соцпрацівниця Наталя. Але бувають і літні люди. Тут можна зігрітися, випити чаю з печивом. А ще отримати теплі речі.
Наталія, соціальна працівниця:
Ось одяг. Поганий одяг? Гарний. Ось є. Одягу тут достатньо. Дивіться, навіть на міху. Поганий одяг? Гарний.
Із взуття теж можна щось вибрати.
-Зараз залишилось літне взуття. -Зимове розібрали? - Так, розібрали.
Пані Наталя пропонує і мені щось корисне взяти на згадку.
-Які гарні туфлі і ніхто не хоче брать. Ну зараз зима, конешно, але на літо, гляньте, які гарні туфлі.
Від подарунка, звісно, я відмовився. Краще нехай ним скористається той, кому він потрібніший. Утім, такі теплопункти працюють лише вдень.
Олександр Васильченко, кореспондент:
Якщо людина попала у скруту у темну пору доби, то, звичайно ж, можна скористатися цілодобовим пунктом обігріву. Таких, до речі у столиці більше 10.
Це один з них. На вході нас зустрічає співробітник комунального підприємства.
-Добрий день, а ми в пункт обігріву. У нас є домовленість. - Да, проходьте, будь ласка.
Пані Анна розповідає: сюди люди часто приходять погрітися.
-Сьогодні ще ніхто не був. Може на тих змінах були.- А взагалі, коли холодно? - Ходять, да.
Усередині чисто і охайно, а головне - тепло.
Максим, начальник відділу експлуатації КП Подільського району:
Чайник - чай, обігрівач, ліжко, щоб можна було прилягти та обігрітися.
Одночасно сюди пускають до чотирьох людей. За вимогами карантину. Але не відмовлять нікому. І в разі потреби нададуть медичну допомогу.
Маски захисні і аптечка, для першої допомоги, антисептик.
Морозна погода в столиці протримається до вихідних. Та найхолодніше, попереджають синоптики, буде в четвер. Подекуди температура знизиться до мінус двадцяти.
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