В Украине более 6 тысяч новых случаев COVID [ Редактировать ]
В Украине зафиксировали 6363 новых случая коронавируса, а умер - 301 человек. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Запорожской и Волынской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Украине за сутки госпитализировали 2 241 человека; летальных случаев - 301; выздоровели - 19 494 человека. Протестировали за вчера методом ПЦР - 33 856 человек, методом ИФА - 7109, экспресс-тестами - 40 549.
Больше всего заражений за сутки в Киеве, Запорожской и Волынской областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 623 079 человек; выздоровели - 3 376 899 человек; летальных случаев - 93 909.
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