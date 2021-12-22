На Рівненщині чоловік зі стусанами накинувся на фельдшера швидкої допомоги. У підсумку - у медика струс мозку. Нападника затримали одразу, але тепер лікарі просять на законодавчому рівні посилити відповідальність за таку поведінку, бо виїжджати на виклик страшно. Подробиці розкажуть мої колеги.

Закрита черепно-мозкова травма. Ну і в мене тиск був підвищений. Психотравма. Оце от сюди якраз кулак попав, і тут, три зуби.

Такі наслідки для Ігоря Мосійчука мав виїзд до пацієнта. Уже тридцять років медик допомагає людям, однак напередодні допомога знадобилася йому самому. На нього накинувся п'яний чоловік.

Ігор Мосійчук, фельдшер:

На доктора нашого начав там і матами, і перематами. В мене ящик в руках був, я якось так ще трохи відтолкнув лівою рукою, бо вільна була, то він мені сюди, попало так кулаком і потім ногами він вже начав. Вибив ящика і ногами начав ящика лупить.

Усе сталося неподалік ось цього закладу кав'ярні в одному зі спальних районів Рівного. "Швидку" викликав бармен, бо відвідувачеві стало зле. Медики його вивели, а за ними пішов і ще один чоловік.

Дмитро, бармен:

Я не пам'ятаю як це було. Приїхали медики забрали, а далі я вийшов на вулицю й дивлюсь, - ну ящик розбитий був і все.

Потім нападник намагався втекти, розповідає колега фельдшера. Лікарка викликала на допомогу ще одну бригаду медиків та поліцію, а сама кинулася наздоганяти кривдника. Разом з небайдужими містянами затримали його ще до приїзду правоохоронців.

Ірина Полюхович, лікарка бригади швидкої допомоги:

Накинутися на нього я боялася, тому що я бачила, що він зробив з фельдшером. Мене він би взагалі розмазав би по підлозі. Потім вже підійшли перепинили йому шлях, схопили з двох сторін за руки й тримали.

Доки тривала бійка та погоня, пацієнт, до якого викликали медиків, утік. А кривдника передали поліції.

Юлія Мозоль, речниця ГУ Нацполіції України в Рівненській області:

Через стан алкогольного сп'яніння він нічого не зміг пояснити поліцейським. За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмиснику - обмеження волі на строк до п'яти років.

Лікарі швидкої вкотре наголошують - вони беззахисні перед агресивними пацієнтами.

Ірина Полюхович, лікарка бригади "швидкої":

Ніхто не знає, що кого чекає. Ми в принципі вчора просто їхали собі на травму. Ну громадське місце, так громадське місце. Я б хотіла відчувати себе в безпеці.

Щороку лише на Рівненщині стається з десяток нападів на бригади "швидкої", кажуть в центрі екстреної медичної допомоги. Але кривдників лише штрафують.

Любов Волинець, старша лікарка зміни Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги:

Ми не маємо індивідуальних засобів захисту. Прирівняти працівників екстреної медичної допомоги до працівників правоохоронних органів. І за напад на них, щоб їх притягувати до кримінальної відповідальності.

І такий законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Якщо за нього нардепи проголосують - нападникам загрожуватиме до 12 років ув'язнення. Щоправда, коли винесуть документ на розгляд і чи знайдуться за нього голоси - невідомо. А поки що побитий фельдшер перебуватиме під наглядом лікарів.