Во Львове 18-летний вымогатель с пистолетом требовал со школьников "дань" [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Во Львове вооруженный 18-летний подросток требовал со школьников еженедельную "дань". О вымогателе, угрожающем детям возле школы на улице Степана Бандеры, патрульным сообщили очевидцы. Об этом сообщает Нацполиция.
Прибыв на вызов, патрульные задержали 18-летнего парня в балаклаве, у которого при себе оказался пистолет. Его жертвы - двое старшеклассников 16 и 17 лет - рассказали, что "рэкетир" ежедневно дожидается их возле школы, требуя "дань" в размере 500 грн и "определенную информацию".
По словам очевидцев и самих потерпевших, злоумышленник дождался их после занятий, навел на них пистолет и ударил в лицо одного их парней.
Вымогателя задержали. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 296 УКУ - "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". Ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.
Напомним, что недавно в Мелитополе школьник "по приколу" выстрелил в голову однокласснику.
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