В Мелитополе Запорожской области школьник выстрелил в своего одноклассника из пневматического пистолета. Об этом сообщает Мелитопольское управление полиции.

4 декабря к правоохранителям обратилась мать, что ее несовершеннолетнего сына ранил в гимназии одноклассник. Он стрелял из окна второго этажа учебного заведения, и один из шаров попал в губу ее сына, стоявшего во дворе школы.

Пострадавшему мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия. В дальнейшем родители подростка за медицинской помощью не обращались.

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Стрелок 2007 года рождения заявил, что стрелял из хулиганства "по приколу". Пневматический пистолет, не принадлежащий ни ему, ни его родным, полицейские изъятия.

Полиция открыло уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ - "Хулиганство". Ответственность по данной статье от трех до семи лет лишения свободы) Уголовного кодекса наступает с 14 лет.

Напомним, что на днях школьники прямо в классе напились антисептика.