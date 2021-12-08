В Мелитополе школьник "по приколу" выстрелил в голову одноклассника [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Мелитополе Запорожской области школьник выстрелил в своего одноклассника из пневматического пистолета. Об этом сообщает Мелитопольское управление полиции.
4 декабря к правоохранителям обратилась мать, что ее несовершеннолетнего сына ранил в гимназии одноклассник. Он стрелял из окна второго этажа учебного заведения, и один из шаров попал в губу ее сына, стоявшего во дворе школы.
Пострадавшему мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия. В дальнейшем родители подростка за медицинской помощью не обращались.
Стрелок 2007 года рождения заявил, что стрелял из хулиганства "по приколу". Пневматический пистолет, не принадлежащий ни ему, ни его родным, полицейские изъятия.
Полиция открыло уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ - "Хулиганство". Ответственность по данной статье от трех до семи лет лишения свободы) Уголовного кодекса наступает с 14 лет.
Напомним, что на днях школьники прямо в классе напились антисептика.
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