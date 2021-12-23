Велосипеди - замість шкільного автобуса. У Барселоні запровадили велодень, коли учні добираються до навчальних закладів двоколісним транспортом. Навіщо така ініціатива і як до неї ставляться школярі та батьки? - розповість Ольга Жидецька.

Ранок у центральному районі каталонської столиці Ешампле починається гамірно і спортивно. Маленькі школярі поспішають приєднатися до велосипедистів, які розвозять дітлахів по навчальних закладах. Таку ініціативу запровадили від вересня один день на тиждень, аби прищеплювати екологічний та здоровий спосіб життя. Щоб убезпечити юних велосипедистів, рух транспорту тимчасово зупиняють, а двоколісну колону супроводжують поліцейські.

Дженіз Домінгез, батько школяра:

Ми бачимо, що батьки хочуть, аби хні діти їздили до школи велосипедами. Але дорожня інфраструктура призначена для окремих велосипедистів, які мають навички кермування. Тому ми мусимо самі організовуватися, щоб діти могли їздити.

Спочатку ініціативу підтримали три школи в Ештампле. Нині прокладено два маршрути, якими велосипедами розвозять по навчальних закладах близько 140 дітлахів. І загальні збори батьків Барселони підтримали розширення цієї ініціативи. А дорослі велосипедисти сподіваються, що вона допоможе полегшити життя і їм.

Дані Каррильйо, житель Барселони:

Більше велодоріжок, і вони мають бути безпечнішими. Деякі з них проходять посеред дороги чи збоку. Але треба, щоб було менше автомобілів і більше велосипедів!

Успішним досвідом шкільного велодня зацікавилися й інші міста в Іспанії та за її межами, зокрема Буенос-Айрес та Сан-Франциско. А задоволені жителі Барселони тішаться: адже в цей день їм найлегше розбудити своїх дітей до школи.