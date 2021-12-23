Фото: кадр из фильма "Один дома" / 20 Century Studios

Американский актер Дэвин Ретрей, прославившийся ролью Базза Маккаллистера в культовой ленте "Один дома" , был арестован 22 декабря полицией штата Оклахома.

Возлюбленная знаменитости обратилась в полицию и обвинила Ретрея в домашнем насилии. По словам девушки, артист избил ее и пытался удушить.

Как передает западные СМИ, Ретрея задержали, однако впоследствии отпустили под залог в размере 25 тысяч долларов. Актер все обвинения в его сторону отрицает и уверяет, что не нападал на свою девушку.

Отметим, что ссора между парой произошла на фестивале OKC Pop Christmas Con, где Ретрей был одним из приглашенных гостей. Когда влюбленные вернулись в гостиничный номер между ними скандал усилился.

На следующий день избранница 44-летнего Ретрея пришла в участок и написала заявление. В нем говорилось, что во время ссоры актер пытался ее задушить и закрывал рукой ее рот. Когда девушка укусила актера за руку, тот с размаху якобы ударил ее по лицу. После этого девушка звезды сбежала из номера.

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