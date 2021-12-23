Звезду фильма "Один дома" арестовали [ Редактировать ]
Фото: кадр из фильма "Один дома" / 20 Century Studios
Американский актер Дэвин Ретрей, прославившийся ролью Базза Маккаллистера в культовой ленте "Один дома" , был арестован 22 декабря полицией штата Оклахома.
Возлюбленная знаменитости обратилась в полицию и обвинила Ретрея в домашнем насилии. По словам девушки, артист избил ее и пытался удушить.
Как передает западные СМИ, Ретрея задержали, однако впоследствии отпустили под залог в размере 25 тысяч долларов. Актер все обвинения в его сторону отрицает и уверяет, что не нападал на свою девушку.
Отметим, что ссора между парой произошла на фестивале OKC Pop Christmas Con, где Ретрей был одним из приглашенных гостей. Когда влюбленные вернулись в гостиничный номер между ними скандал усилился.
На следующий день избранница 44-летнего Ретрея пришла в участок и написала заявление. В нем говорилось, что во время ссоры актер пытался ее задушить и закрывал рукой ее рот. Когда девушка укусила актера за руку, тот с размаху якобы ударил ее по лицу. После этого девушка звезды сбежала из номера.
Ранее писали, что в Киеве задержали экс-футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Актор придбав це авто 1985 року й був великим шанувальником марки "Феррарі". За кермом цієї автівки Бельмондо проїхав 30 тисяч кілометрів.
Американский актер Алек Болдуин удалил один из двух своих аккаунтов в Twitter после выхода нашумевшего интервью о смерти оператора-постановщика вестерна "Ржавчина" Галины Гатчинс
Заместитель постоянного председателя США при ООН Ричард Миллс предупредил Россию о последствиях из-за нового вторжения в Украину
У комплексі під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання - повідомили у поліції.
Так у мегаполісі намагаються пришвидшити імунізаційну кампанію та уникнути локдауну. Така пропозиція від мерії чинна до кінця року.