Сотрудники Службы Безопасности Украины предупредили вывоз с территории Украины драгоценного металла осмия, стоимость которого достигает 2 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно данным правоохранителей, в Херсонской области два гражданина Украины пытались незаконно переправить осмий в одну из соседних стран. Злоумышленники были пойманы во время таможенного досмотра в международном пункте пропуска Кучурган-Первомайск на государственной границе с Молдовой.

Отмечается, что в ручной клади одного из фигурантов обнаружили 10,05 грамм редкого металла. Известно, что извлеченное вещество – осмий 187 – является одним из самых дорогих из ценных металлов на планете. Рыночная цена составляет до 200 тысяч долларов за один грамм. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения нарушителям.

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Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в международном аэропорту "Борисполь" 2 канала международной контрабанды техники Apple, а также драгоценностей от известных мировых брендов. Общая стоимость грузов составила более 30 миллионов гривен.

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