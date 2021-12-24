Пятый президент Украины Петр Порошенко бурно отреагировал на подозрение в госизмне. "5 канал" анонсировал новое интервью Порошенко, где одной из тем, судя по анонсу, стало подозрение бывшему главе государства в госизмене и содействии террористическим организациям.

"Это безумие. Я - пятый президент государства. Вы должны иметь перед тем, как что-то провозглашать, убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнеров. Я приеду - поговорим", - заявил в 19-секундном анонсе Порошенко.

Полное интервью канал обещает выпустить уже скоро.

Ранее сообщалось, что в Офисе генпрокурора подписали арест Порошенко.