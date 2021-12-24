"Приеду-поговорим": Порошенко отреагировал на подозрение в госизмене (видео) [ Редактировать ]
Пятый президент Украины Петр Порошенко бурно отреагировал на подозрение в госизмне. "5 канал" анонсировал новое интервью Порошенко, где одной из тем, судя по анонсу, стало подозрение бывшему главе государства в госизмене и содействии террористическим организациям.
"Это безумие. Я - пятый президент государства. Вы должны иметь перед тем, как что-то провозглашать, убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнеров. Я приеду - поговорим", - заявил в 19-секундном анонсе Порошенко.
Полное интервью канал обещает выпустить уже скоро.
Ранее сообщалось, что в Офисе генпрокурора подписали арест Порошенко.
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