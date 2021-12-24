У Зеленского рассказали, когда ждать встречи в Нормандском формате [ Редактировать ]
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак не исключает вероятность того, что встреча в Нормандском формате пройдет в следующем году и настроен оптимистично.
"Я оптимист. Мы работаем над этим. Очень важна встреча лидеров Люблинского треугольника и конференция послов в Гуте, где запланирована презентация внешнеполитической стратегии и будут поставлены амбициозные задачи. Определен kpi всем послам, с ними ведется активная работа", - признался он.
Также Ермак не стал скрывать "большие планы с МИД".
"Сейчас они (МИД, - ред.) развивают африканское направление, работают с Латинской Америкой, сложились партнерские отношения с частью Арабского мира - Катаром, ОАЭ, мы и дальше будем развивать это направление. Мы работаем по всем направлениям во всех регионах мира", - подытожил Ермак.
Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".
В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.
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