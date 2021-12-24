В WhatsApp появится новая функция [ Редактировать ]
В мессенджере WhatsApp появится новая возможность для пользователей. В частности, перед отправкой сообщения абоненты смогут редактировать медиафайлы. Об этом сообщает WABetaInfo.
WhatsApp предоставит опцию выбора получателей сообщения с изображением, видео или GIF-анимацией или публиковать контент в статус. Сейчас такая рассылка возможна только при отправке медиа из вкладки "Камера".
Кроме того, WhatsApp проведет небольшой редизайн. В частности, в мессенджере появится специальная кнопка для выбора медиаконтента.
На данный момент функция доступна в бета-версии WhatsApp только для Android.
Ранее мы писали, что в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи жалуются на некорректную работу приложения, большинство пользователей Telegram жаловались на работу приложения, соединение с сервером и получение сообщений.
Кроме того, в работе соцсети TikTok произошел глобальный сбой. Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются сегодня пользователи - работа приложения, на текущий момент от пользователей из США поступило более 13 тысяч жалоб. В остальных странах наблюдаются незначительные проблемы.
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