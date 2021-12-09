В мессенджере WhatsApp появится криптовалютный кошелек. Таким образом, в мессенджере можно будет проводить транзакции с криптовалютой. Об этом сообщает The Verge.

По данным издания, воспользоваться переводами уже могут ограниченный круг жителей Соединенных Штатов. Это стало возможно благодаря интеграции криптокошелька Novi.

Прислать токен можно будет прямо во время переписки, для этого необходимо нажать на "плюс" и выбрать "платеж" в появившемся меню.

Novi не будет брать комиссию за переводы, а также не будет устанавливать лимиты на частоту криптовалютных переводов. При этом платежи будут совершаться мгновенно.

Ранее мы писали, что в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи жалуются на некорректную работу приложения, большинство пользователей Telegram жаловались на работу приложения, соединение с сервером и получение сообщений.

Кроме того, в работе соцсети TikTok произошел глобальный сбой. Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются сегодня пользователи - работа приложения, на текущий момент от пользователей из США поступило более 13 тысяч жалоб. В остальных странах наблюдаются незначительные проблемы.

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