США работают над планом по предоставлению Украине разведывательных данных, которые помогут Киеву противостоять планируемому вторжению со стороны России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

Белый дом, Пентагон и Госдепартамент обсуждают перенаправление Украине ранее предназначенных афганским военным вертолетов и другой военной техники. Кроме того, американские власти рассматривают возможность отправки дополнительных экспертов по боевым действиям в киберсфере. США и Великобритания уже направили ряд специалистов в этой области на случай "киберудара по Украине".

The New York Times утверждает, что американские разведданные могут включать снимки, по которым можно будет определить, движутся ли российские войска для пересечения границы, чтобы украинская армия могла предотвратить атаку.

Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.