Когда дело доходит до выбора подходящего внешнего носителя, то приходится определиться, что взять: жесткий диск или твердотельный накопитель. Хотя твердотельные накопители всегда являются предпочтительным носителем для хранения из-за их более высокой скорости, они все еще остаются дорогими и не могут вмещать большой объем данных при той же цене, что и HDD, и хранить их надежно продолжительное время.

Внешний жесткий диск тоже обладает недостатками, вроде сбоев. Это связано с тем, что механические жесткие диски подвержены повреждениям, вызванные падениями и ударами. Чтобы решить эту проблему, тайваньский производитель Transcend разработал внешний жесткий диск StoreJet 25M3C.

Этот продукт меняет представление о внешних жестких дисках. Компания создала прочный корпус, протестированный в соответствии с военными стандартами США на устойчивость к ударам. Производитель даже присвоил устройству рейтинг прочности по стандарту MIL-STD-810F 516.5-Transit Drop Test.

Таким образом получился надежный и универсальный внешний накопитель: доступный, надежный, с огромной емкостью и широким спектром применения в самых разных ситуациях. Чтобы узнать больше о Transcend StoreJet 25M3C, читайте наш обзор ниже.

Дизайн

Transcend StoreJet 25M3C выпускается в четырех вариантах с разным объемом памяти: 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. У нас на обзоре оказался последний и самый емкий вариант на 4 ТБ.

Поставляется жесткий диск в картонной упаковке с прозрачным окошком, через которое просматривается само устройство. После распаковки обнаруживаем, что StoreJet 25M3C запакован в транспортировочный прозрачный блистер.

Помимо самого жесткого диска, в комплекте идут два провода типа USB Type-C на USB Type-C и USB-Type C на USB 3.1. Так что подключить гаджет можно ко многим устройствам.

Transcend StoreJet 25M3C обладает темно-серой силиконовой оболочкой, которую Transcend называет Iron Grey, с ярко-зеленой крышкой и зеленой линией отделки. Выглядит весьма симпатично и броско.

Правда в отличие от других накопителей, Transcend StoreJet 25M3C выглядит немного крупнее за счет прочного корпуса. Жесткий диск также увесистее (294 грамма) за счет прочных материалов защитного корпуса.

One-Touch

Необычным дополнением к этому накопителю является кнопка One Touch Auto-Backup. Она загорается с синим кольцом, во время работы жесткого диска и предназначена для упрощения резервного копирования данных на накопитель.

Для ее работы необходимо сначала установить прилагаемое программное обеспечение Transcend Elite, которое находится на самом накопителе. Она очень простая в использовании и позволяет выполнять различные задачи, такие как резервное копирование по требованию и резервное копирование по расписанию.

Другие функции, доступные в программном обеспечении Transcend Elite, включают:

синхронизацию закладок, которая копирует закладки вашего веб-браузера на накопитель;

Облако, позволяющее копировать на онлайн-сервер Google Диска;

Crypto, чтобы зашифровать и расшифровать выбранные файлы и папки.

Чтобы использовать функцию One-Touch, после первой установки программного обеспечения на компьютер, нужно создать собственное задание резервного копирования; например, чтобы скопировать содержимое ваших библиотек документов и изображений в папку, созданную вами на диске.

В следующий раз, когда нужно будет сделать резервную копию, достаточно подключить диск к компьютеру, затем запустить программное обеспечение, а потом нажать кнопку – программа позаботится обо всем остальном.

Производительность

Встроенный 2,5-дюймовый жесткий SATA-диск внутри StoreJet оказался довольно быстрым. В последовательных и произвольных тестах почти пустого диска он мог читать и записывать данные со скоростью более 135 МБ/с, что превышает 100–110 МБ/с, встречающиеся в дисках со скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин. Копирование 50 гигабайт занимает менее 10 минут.

Скорость передачи небольших файлов также важна. Здесь StoreJet 25M3C в среднем считал и записывал на скорости 50 МБ/с, при тестировании с файлами размером 512 КБ. Протестировано с произвольным вводом-выводом 4 КБ, его скорость упала примерно до 0,50 МБ/с для чтения и записи, хотя для жестких дисков ноутбуков это не редкость.

При тестировании в macOS OS 11, скорости составляли более 130 МБ/с при последовательной записи, случайное чтение в среднем почти 20 МБ/с и случайная запись более 14 МБ/с.

Применение

Применений у Transcend StoreJet 25M3C масса. Помимо основного использования внешнего жесткого диска как хранителя резервных копий, он прекрасно справляется с игровыми функциями. Скорость вполне достаточна, чтобы использовать его для хранения и запуска игр на ноутбуке.

Также Transcend StoreJet 25M3C без проблем определяется игровыми приставками. Например, на PlayStation 5 накопитель ограничен объемом 825 ГБ из которых доступно всего 667 ГБ. Благо, приставка позволяет использовать внешнее хранилище для записи игр от PlayStation 4 по обратной совместимости.

Достаточно подключить, отформатировать под собственную файловую систему и скопировать туда игры. Из 4 ТБ доступно будет около 3,5 ГБ, чего достаточно для хранения библиотеки из 70-90 игр. Запись будет невысокой (50 Мб/с), но чтение будет даже быстрее, чем со стандартного внешнего 2,5-дюймового накопителя.

Xbox Series X тоже без проблем определяет Transcend StoreJet 25M3C в качестве внешнего хранилища для видеоигр. В отличие от PlayStation 5, Xbox Series X позволяет записывать современные игры на внешний накопитель для хранения и экономии трафика и места на внутреннем хранилище, но не запускать их. Зато игры для старых платформ работают безукоризненно: устанавливаются и запускаются проекты от Xbox One, Xbox 360 и даже Xbox Original.

Итог

Transcend StoreJet 25M3C оставил только позитивные впечатления. Это хороший, надежный и емкий накопитель, с приятным дизайном и ударопрочным корпусом, который подходит для множества задач. Очень простой в использовании и работает по принципу "подключил и пользуйся" и работает со множеством устройств в вашем доме.

Из интересных особенностей отметим кнопку автоматического создания резервных копий, а также удачное фирменное ПО, в котором можно выполнить шифрование информации. В целом Transcend StoreJet 25M3S стоит рассмотреть к покупке, если вы планируете частую его транспортировку без опасений, что он повредится, или вам просто нужен очень емкий внешний жесткий диск.

Достоинства:

Высокая скорость чтения/записи в своем сегменте;

Ударопрочный в соответствии со стандартом MIL-STD-810G 516.6;

Защита от вибраций и падений с небольшой высоты;

Бесплатное встроенное фирменное ПО;

Режим резервного копирования путем нажатия единственной кнопки;

Два кабеля в комплекте под USB Type-C и USB A 3.1.

Недостатки: