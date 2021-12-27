У Чернівцях загорілося різдвяне містечко [ Редактировать ]
У Чернівцях загорілося різдвяне містечко. Спалахнуло вночі - біля одного зі святкових будиночків. Полум'я пошкодило дерев'яні віконниці та кухонне обладнання. Одна людина постраждала. Це - молода дівчина. В неї - опіки обличчя, рук та ноги. Вона приїхала до Чернівців - погостювати в сестри. І саме проходила з друзями повз новорічні ятки, коли спалахнув вогонь.
Богдана, постраждала під час пожежі:
Побачила двох молодих людей, а подруга говорила з жіночкою і чоловіком, які теж там гуляли, всьо. Дальше якось все в тумані. Вони відкрили вікно, викинули звідти все і походу те, що викидали, горяще, попало на мене.
Тарас Ковальчук, організатор різдвяного містечка:
Це було займання антисептиком. Був антисептик на вулиці й зараз особисто ми розглядаємо два варіанти. Перший - це вандалізм просто, п'ята ранку, хтось не дуже тверезий йшов і вирішив повандалити й підпалити антисептик. Другий варіант, який розглядаємо - дуже багато мали критики від попередніх організаторів зимових містечок у Чернівцях. Можливий варіант також такого саботажу.
по теме
Всего на пароме было свыше 500 человек, в том числе дети, женщины и пожилые люди
Во вторник, 21 декабря, в российском городе Томск произошел масштабный пожар
У приміщенні, де зайнялося, рятувальники знайшли чоловіка й одразу доправили його до лікарні - у постраждалого обпечено 50 відсотків тіла.
В Японии, в торговом районе города Осака, в многоэтажном доме, вспыхнул серьезный пожар
За два місяці вони зібрали 15 тонн допомоги - і напередодні роздавали її всім нужденним. Для цього звернулися по підтримку до Святого Миколая.