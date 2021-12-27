У Чернівцях загорілося різдвяне містечко. Спалахнуло вночі - біля одного зі святкових будиночків. Полум'я пошкодило дерев'яні віконниці та кухонне обладнання. Одна людина постраждала. Це - молода дівчина. В неї - опіки обличчя, рук та ноги. Вона приїхала до Чернівців - погостювати в сестри. І саме проходила з друзями повз новорічні ятки, коли спалахнув вогонь.

Богдана, постраждала під час пожежі:

Побачила двох молодих людей, а подруга говорила з жіночкою і чоловіком, які теж там гуляли, всьо. Дальше якось все в тумані. Вони відкрили вікно, викинули звідти все і походу те, що викидали, горяще, попало на мене.

Тарас Ковальчук, організатор різдвяного містечка: