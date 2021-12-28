Автобус с людьми сорвался в пропасть: в Колумбии погибли пассажиры [ Редактировать ]
В центральной части Колумбии, пассажирский автобус сорвался с моста в пропасть на трассе, соединяющей столицу страны Боготу и город Медельин. Есть жертвы. Об этом сообщает Tiempo.
В результате автокатастрофы погибли семь человек, включая водителя. Еще 20 пассажиров были ранены, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Причины трагического происшествия пока что не установлены.
Así rescataba las personas que fallecieron en la madrugada de hoy en la autopista Medellín Bogotá a la altura de San Luis.#accidentesdetránsito #DenunciasAntioquia #SomosDenunciasAntioquia pic.twitter.com/jO2D8wFa8d— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 27, 2021
Как сообщали "Подробности", 23 декабря в Харьковской области на дороге "Харьков-Волчанск" произошло тройное ДТП в результате которого погиб один человек и трое получили травмы.
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