В центральной части Колумбии, пассажирский автобус сорвался с моста в пропасть на трассе, соединяющей столицу страны Боготу и город Медельин. Есть жертвы. Об этом сообщает Tiempo.

В результате автокатастрофы погибли семь человек, включая водителя. Еще 20 пассажиров были ранены, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Причины трагического происшествия пока что не установлены.

Así rescataba las personas que fallecieron en la madrugada de hoy en la autopista Medellín Bogotá a la altura de San Luis.#accidentesdetránsito #DenunciasAntioquia #SomosDenunciasAntioquia pic.twitter.com/jO2D8wFa8d — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 27, 2021

Как сообщали "Подробности", 23 декабря в Харьковской области на дороге "Харьков-Волчанск" произошло тройное ДТП в результате которого погиб один человек и трое получили травмы.

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