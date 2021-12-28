Чотири сотні Санта-Клаусів підкорили хвилі Флориди [ Редактировать ]
Чотири сотні Санта-Клаусів підкорили хвилі Флориди. Фестиваль відкрив зірка американського футболу Даг Флуті. Він спершу облетів узбережжя міста Коко-Біч на гелікоптері, а потім вистрибнув із нього просто в океан. Де до нього доєдналися серфінгісти. Усі в червоно-білих костюмах чарівників. У межах заходу організатори продають пам'ятні футболки, а зібрані кошти спрямують на доброчинність. Цього разу зібрали 62 тисячі доларів.
по теме
День напередодні Різдва - традиційно один з найскладніших для авіаційників. Бо вранці пів Америки кудись летить - щоб встигнути ввечері відсвяткувати у родинному колі.
Усім охочим Санта роздавав різдвяні ялинки. Такі акції влада міста проводить щороку. Зазвичай, на вулицях Єрусалима в період Різдва велелюдно, проте не цього сезону.
Ось так - просто посеред акул і в костюмі Санта-Клаусів - у міському акваріумі аргентинського Ріо-де-Жанейро два аквалангісти вирішили подивувати відвідувачів.
Мета марафону - не перемога, а участь! У такий спосіб тисячі мадридців вирішили допомогти співгромадянам з острова Ла-Пальма, які ще з вересня потерпають від постійних вивержень тамтешнього вулкана - Кумбре-В'єхи.
Перший встановила британка - Сільвія Поуп. Жінка зібрала понад 1700 ялинкових прикрас. Другий рекорд належить Адаму Вайду із Німеччини. Чоловік має найбільшу у світі колекцію різдвяних брошок.