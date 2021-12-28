За понедельник, 27 декабря, в Соединенных Штатах зарегистрировали более 500 тысяч случаев коронавируса. Данная цифра является абсолютным рекордом за всю пандемию, однако, вероятнее, включает многие случаи, которые относятся к рождественским выходным.

Так, 25 декабря было зарегистрировано лишь 58 тысяч случаев коронавируса.

В США более надежный среднесуточный показатель за неделю составляет 243 тысяч случаев коронавируса. Выше эта цифра была только на протяжении нескольких дней в январе этого года. Тогда заболеваемость COVID достигала или превышала 250 тысяч новых случаев в день.

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