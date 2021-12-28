Во Франции рекорд новых COVID-случаев с начала пандемии [ Редактировать ]
Во Франции за минувшие сутки, 27 декабря, подтвердили 179 807 новых случаев коронавируса. Это самое большое число случаев с начала пандемии. Об этом сообщает BFM TV.
"По состоянию на 28 декабря 179 807 подтвержденных новых случаев", - говорится в сообщении.
Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 25 декабря, когда во Франции были выявлены 104,6 тысяч заразившихся.
При этом во Франции ввели уже более 23 миллионов бустерных доз от коронавируса.
С начала кампании по вакцинации во Франции 52 798 871 человек получили хотя бы одну прививку (т.е. 78,3% всего населения), а 51 676 653 человека прошли полный курс вакцинации (т.е. 76,6% всего населения).
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