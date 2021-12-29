Законопроект, внесенный 29 декабря в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство России более чем для 20 категорий лиц. Документ размещен в думской электронной базе, сообщает ТАСС.

Получить российское гражданство в упрощенном порядке смогут:

граждане бывшего СССР, их дети;

участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;

лица, которые имеют проживающих в России близких родственников - граждан РФ;

лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории Российской империи или СССР (в пределах государственной границы РФ);

родившиеся на территории России до 6 февраля 1992 года;

люди, хотя бы один из родителей которых на день рождения таких лиц являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории России (территории РСФСР);

военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или России и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств.

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В ведении президента России законопроектом предлагается оставить только прием в гражданство РФ в исключительном порядке и распространить его на:

ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР;

лиц, имеющих особые заслуги перед Россией;

лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для Российской Федерации.

Напомним, что МИД Украины предлагает разрешить двойное гражданство с дружественными странами.