Кабинет министров Украины отменил обязательную самоизоляцию при въезде через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Отменили требование самоизоляции для украинцев, которые въезжают в Украину через КПВВ с временно оккупированных территорий.

По его словам, из-за обязательной установки приложения "Вдома" пересечение КПВВ в Донбассе вызвало много проблем.

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Отмену приложения "Вдома" инициировала министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. По ее словам, несмотря на ковид-ограничения, приложение вызвало большие трудности у людей при пересечении КПВВ. Как отмечала министр, люди должны скачать приложение "Дій вдома", для чего им нужен смартфон. Однако, считает Верещук, люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе его купить.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал власти самопровозглашенных "республик" на Донбассе открыть перед рождественскими и новогодними праздниками пункты пропуска на линии соприкосновения, чтобы люди могли посетить своих близких.