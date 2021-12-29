Кабмин отменил обязательную самоизоляцию при въезде из ОРДЛО [ Редактировать ]
Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Кабинет министров Украины отменил обязательную самоизоляцию при въезде через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Отменили требование самоизоляции для украинцев, которые въезжают в Украину через КПВВ с временно оккупированных территорий.
По его словам, из-за обязательной установки приложения "Вдома" пересечение КПВВ в Донбассе вызвало много проблем.
Отмену приложения "Вдома" инициировала министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. По ее словам, несмотря на ковид-ограничения, приложение вызвало большие трудности у людей при пересечении КПВВ. Как отмечала министр, люди должны скачать приложение "Дій вдома", для чего им нужен смартфон. Однако, считает Верещук, люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе его купить.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал власти самопровозглашенных "республик" на Донбассе открыть перед рождественскими и новогодними праздниками пункты пропуска на линии соприкосновения, чтобы люди могли посетить своих близких.
по теме
Перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко та міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в програмі "Подробиці" на телеканалі "Інтер" розповіли, що чекає українців у 2022 році
Дві області - Волинська та Запорізька, які єдині в Україні знаходяться зараз у "червоній" зоні карантину, наступного тижня перейдуть у "жовту" зону. Про це в ефірі програми "Подробиці" на телеканалі "Інтер" заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко
Всем гражданам Грузии старше 50 лет, которые начиная с 1 января получат первую дозу вакцины от коронавируса, государство заплатить по 200 лари (1 765 грн). За вторую или бустерную дозы вакцины вознаграждение не предусмотрено
Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине
Нові правила, проти яких мітингували люди, набули чинності одразу після Різдва. Що забороняти - вирішувала кожна окрема німецька земля.