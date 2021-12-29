В четверг, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудят ряд тем, включая предстоящие дипломатические контакты США и России. Об этом заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, сообщает CNN.

По словам Хорн, Путин попросил американского лидера о звонке, и Байден согласился, поскольку "он считает, что когда речь идет о России, прямой диалог между лидером и лидером не заменим".

Администрация Байдена продолжает вести активную дипломатическую работу с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируясь и координируя общий подход в ответ на наращивание Россией военной мощи на границе с Украиной.

По словам Хорн, переговоры между двумя лидерами запланированы на 15:30 по восточному времени (22:30 по Киеву).

Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

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В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.

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