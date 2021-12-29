Замість олів'є - пробіжка. Зустріти Новий рік спортивно пропонують у Миколаєві. Там відбувся вже традиційний святковий забіг у карнавальних костюмах. Учасники здолали символічні 2022 метри. Утім, цьогорічні перегони стали чи не найважчими в історії їхнього проведення. Чому - знає Марина Михайловська.

М'язи, ноги та руки розігрівають перед стартом учасники карнавального забігу. Його традиційно влаштовують напередодні Нового року спортсмени Миколаєва. І завжди запрошують приєднатися всіх охочих.

Діана Ткаченко, учасниця забігу:

Я в спорте уже 15 лет. Хотелось бы развивать легкую атлетику и привлекать к занятию спортом и к здоровому образу жизни. Это символический забег, чтобы отпраздновать.

Жодних обмежень для учасників немає - бігуни різного віку та рівня підготовки. Наймолодшому - чотири роки, найстаршому - за 70. Вимагають лише - дотримуватися дрескоду.

Володимир Килярський, організатор забігу:

Костюм спортсмена у нас не проходить, костюм спортсмена на тренуваннях або змаганнях. Якийсь атрибут нового року має бути, щоб створювати собі атмосферу свята і весело та дружньо зустрічати новий рік.

Тож на святковій дистанції тигри, ведмеді, динозаври, людина-павук. Їхнє завдання - здолати дві тисячі двадцять два метри. А зробити це нині - дуже непросто! Бо в південному Миколаєві бігти треба за семиградусного морозу, ще й по ожеледиці. Напередодні пройшов дощ, і за ніч місто перетворилося на велетенську ковзанку.

Попри зимову морозну погоду фінішу дісталися всі учасники - без втрат і травм. Організатори переконують: це гарний знак! І наступний рік точно буде вдалим.