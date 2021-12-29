Новый год уже "на носу", а у вас до сих пор никаких планов на 31 декабря? Скорее смотрите нашу подборку и выбирайте, как проведете 2021 и встретите 2022.

Simply The Best: NEW YEAR'S EVE 2022

В Barbeer Music Pub запланирована новогодняя вечеринка с двумя танцполами. В программе мероприятия фирменное шоу Barbeer Live.

Где: Barbeer Music Pub, ул. Максимовича, 4

Когда: 31 декабря, 22:00

Цена: с 22:00 для парней - 500 грн, для девушек - 400 грн; с 04:00 для парней - 400 грн, для девушек - 300 грн

БабайкинПартия Нью Йе

В уютном Squat 17b в новогоднюю ночь пройдет вечеринка музыканта Антона Байбакова "БабайкинПартия". Там можно будет попробовать вкусные коктейли и насладиться музыкой.

Где: Squat 17b, ул. Терещенковская, 17б

Когда: 31 декабря, 23:00

Цена: 300 грн

New Year Carnival SVET

В клубе Atlas можно отметить новогоднюю ночь с "музыкальным" Дед Морозом, роль которого исполнит французский музыкант Rafael Cerato.

Где: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-41

Когда: 31 декабря, 22:00

Стоимость: от 700 грн

Skybar: New Year’s Specials with Indifferent Guy

Skybar приглашает на живое выступление кавер-группы Lincoln Band, шоу и подарки от Sky Dance Girls. За пультом будут Awl Alexander. Zzabelin. Alevtinа. Manficha. Aplombo.

Где: Skybar, ул. Большая Васильковская, 5

Когда: 31 декабря, 22:00

Цена: от 500 грн.

Одним из важных аттрибутов украшения домашнего очага являются новогодние венки, которые вешают на входную дверь или у камина. Мы собрали для вас варианты, которые можно сделать самостоятельно.

Также мы собрали для вас идеи праздничного маникюра.

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Кроме того, не стоит забывать про главную красавицу праздника - елку. Смотрите, как красиво ее украсить.

А для тех, кто до сих пор не знает, в чем встречать Новый год - переходите по ссылке.

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