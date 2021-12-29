Новый год 2022: куда пойти в Киеве (афиша) [ Редактировать ]
Новый год уже "на носу", а у вас до сих пор никаких планов на 31 декабря? Скорее смотрите нашу подборку и выбирайте, как проведете 2021 и встретите 2022.
Simply The Best: NEW YEAR'S EVE 2022
В Barbeer Music Pub запланирована новогодняя вечеринка с двумя танцполами. В программе мероприятия фирменное шоу Barbeer Live.
- Где: Barbeer Music Pub, ул. Максимовича, 4
- Когда: 31 декабря, 22:00
- Цена: с 22:00 для парней - 500 грн, для девушек - 400 грн; с 04:00 для парней - 400 грн, для девушек - 300 грн
БабайкинПартия Нью Йе
В уютном Squat 17b в новогоднюю ночь пройдет вечеринка музыканта Антона Байбакова "БабайкинПартия". Там можно будет попробовать вкусные коктейли и насладиться музыкой.
- Где: Squat 17b, ул. Терещенковская, 17б
- Когда: 31 декабря, 23:00
- Цена: 300 грн
New Year Carnival SVET
В клубе Atlas можно отметить новогоднюю ночь с "музыкальным" Дед Морозом, роль которого исполнит французский музыкант Rafael Cerato.
- Где: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-41
- Когда: 31 декабря, 22:00
- Стоимость: от 700 грн
Skybar: New Year’s Specials with Indifferent Guy
Skybar приглашает на живое выступление кавер-группы Lincoln Band, шоу и подарки от Sky Dance Girls. За пультом будут Awl Alexander. Zzabelin. Alevtinа. Manficha. Aplombo.
- Где: Skybar, ул. Большая Васильковская, 5
- Когда: 31 декабря, 22:00
- Цена: от 500 грн.
Одним из важных аттрибутов украшения домашнего очага являются новогодние венки, которые вешают на входную дверь или у камина. Мы собрали для вас варианты, которые можно сделать самостоятельно.
Также мы собрали для вас идеи праздничного маникюра.
Кроме того, не стоит забывать про главную красавицу праздника - елку. Смотрите, как красиво ее украсить.
А для тех, кто до сих пор не знает, в чем встречать Новый год - переходите по ссылке.
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