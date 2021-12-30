В Париже вводят обязательный масочный режим [ Редактировать ]
В столице Франции с 31 декабря ношение медицинской маски станет обязательным в публичных местах. Причиной является резкий всплеск заражений штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает LCI.
Министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что каждую секунду более двух французов заражаются коронавирусом.
Масочный режим на улице или в многолюдных местах в Париже будет важным барьером, способным значительно ограничить распространение инфекции. Это требование распространяется на всех людей старше 11 лет. Исключение сделано, в частности, для велосипедистов и занимающихся спортом.
"Префектура полиции в ближайшее время будет проводить регулярные и усиленные проверки, чтобы убедиться в соблюдении этого требования, особенно в многолюдных местах столицы. Несоблюдение этой меры приведет к штрафу в размере 135 евро», - объявили в полиции.
Во Франции в последние дни резко выросла заболеваемость коронавирусом. 24 декабря в стране заболели 94 124 человека, тогда как днем позднее врачи обнаружили 104 611 новых пациента, это были рекордные показатели на тот момент.
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