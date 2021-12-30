В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

Землетрясение зарегистрировано в районе поселка Белозорина, Надворнянского района на глубине 3 километров. Согласно классификации, сейсмическая активность относится к мало ощутимым.

Отмечается, что колебания могли почувствовать только отдельные люди, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. Известно, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано девять землетрясений, последнее 21 декабря с магнитудой 2,6.

Читайте также, в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 2,6 балла, эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 км.

Кроме того, у островов Греции произошло подводное землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр землетрясения был в 20 километрах к северо-западу от Икарии на глубине 17,5 километра, он произошел в 6 утра по местному времени, Толчки ощущались на Самосе, Хиосе и других островах в этом районе.